Sabatini svela: "A Roma ho sbagliato a non chiamare prima Spalletti"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Davide Nicola come nuovo allenatore della Salernitana, sia il ds Sabatini che il presidente Iervolino hanno rivolto un messaggio al suo predecessore. Dapprima, è stato il presidente: "Penso che Colantuono abbia fatto bene. Ieri l'ho ringraziato, lo dico genuinamente perché ce l'ha messa tutta. Però era arrivato il momento di cambiare: bisognava dare un segnale a tutti, dai tifosi ai calciatori. Se una cosa non va è inutile continuare ad andare nella direzione sbagliata. Io sono convinto che Nicola sia la persona giusta e ne sono ancora più convinto oggi".

Sabatini svela un retroscena: "Una volta mi è capitata una situazione del genere a Roma. Avevo Rudi Garcia in panchina, era l'allenatore delle dieci vittorie consecutive. Facendo due conti posso dire che ho sbagliato a non aver chiamato prima Spalletti, quello degli 87 punti. Colantuono ha lavorato bene, posso assicurarvi che ha dato il massimo e rinnovo il ringraziamento per la professionalità che ha dimostrato".