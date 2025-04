Sabatini svela: “Mazzocchi in lacrime quando mi chiese di andare al Napoli”

Walter Sabatini, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ieri sono stato felice della prestazione perfetta di Mazzocchi, son felice che la gente lo stia riconoscendo e lo abbia applaudito. La partita di ieri ristabilisce la verità. Pasquale è un giocatore forte che può giocare nel Napoli ed ha la serenità di poterlo fare.

Non ci sono molti calciatori come lui, nel suo ruolo, in Italia. Quando la trattativa col Napoli non decollava venne con le lacrime agli occhi e mi disse ‘direttore non mi tolga quest’opportunità di giocare nel Napoli, è da quando son piccolo che sogno di giocare nel Napoli’. Ci tenevo avesse una gioia come questa, era il suo sogno ed io non sono il distruttore di sogni.

Scudetto? Il Napoli non può permettersi di non vincere tutte le partite, deve vincerle tutte per non avere alcun rammarico. La storia ci racconta di situazioni tipo il Milan che andò a perdere a Verona tanti anni e consegnò lo scudetto al Napoli. Son tranquillo perchè Conte mette un’attenzione abnorme nelle cose e la trasferisce alla squadra.

Ieri l’Empoli ha giocato una gara intensa perchè sapeva di poter perdere, ha giocato in maniera tranquilla andando ad attaccare alto il Napoli. Ho visto venti minuti importanti dell’Empoli, ma il Napoli è stato umile, s’è difeso in quella fase e non s’è scoperto per fare una gara ultra offensiva. Prova di grande maturità del Napoli contro un Empoli che avrebbe messo in difficoltà chiunque ieri sera. Io del Napoli prenderei subito McTominay, senza dubbio. Poi prendo anche Mazzocchi”.