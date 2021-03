Sacchi contro Agnelli: "Da Allegri a Sarri, scelta incoerente! Ora serve un allenatore vero"

Arrigo Sacchi, storico allenatore del Milan, si scaglia contro la Juventus e Andrea Pirlo tramite le colonne de La Gazzetta dello Sport: "Alla nuova Juve serve un allenatore con un’idea chiara. Contro il Porto poco gioco corale e mancavano intensità e motivazioni. Fatico a giudicare Pirlo. Perché non so se ha fatto delle richieste per l’idea che aveva in testa o pur di allenare la Juve ha accettato tutto, col rischio di bruciarsi. Lo scorso anno si è passati da Allegri a Sarri, due tecnici bravissimi, totalmente diversi, mantenendo la stessa squadra. Non è coerente"