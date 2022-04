Sacchi critico su Inter-Milan: "Sembrava scapoli e ammogliati"

Mister Arrigo Sacchi ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport per commentare il derby di ieri tra Inter e Milan

Nerazzurri con qualità ed esperienza, rossoneri poco squadra. La vittoria dell'Inter è meritata, ma la punizione per il Milan è stata troppo esagerata. Nei primi 45' squadre troppo lunghe: a volte sembrava una gara tra scapoli e ammogliati. Dopo il gol di Lautaro l'Inter ha giocato più di rimessa, ma il Milan stato troppo disattento. I

l risultato non inciderà sulla corsa scudetto: il Diavolo è così giovane che la batosta passerà in fretta. Oltre a Lautaro mi hanno impressionato Brozovic, per come dirige il gioco, e Perisic, per la corsa. Leao ha grande tecnica, ma non esalta per l’impegno. Giroud è stato servito troppo poco”.