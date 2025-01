Sacchi: "Di questo Napoli ammiro una cosa su tutte, la fotografia è Anguissa"

Arrigo Sacchi, allenatore storico per il calcio europeo, ammira il Napoli di Antonio Conte. L'ex tecnico si è espresso così all'indomani del successo degli azzurri contro la Juventus: "Di questo Napoli - le sue parole su La Gazzetta dello Sport - ammiro la totale dedizione alla causa dei giocatori: lottano, corrono, non mollano mai un centimetro di campo e poi hanno doti tecniche che possono mettere in crisi qualsiasi avversario.

Avete visto che partita ha disputato Anguissa? Era dappertutto, a centrocampo quando si doveva recuperare il pallone, poi subito pronto a guidare la transizione e a inserirsi in attacco per la botta conclusiva o per il colpo di testa, com’è avvenuto in occasione del pareggio. Un giocatore che Conte ha completamente recuperato, e di questo gli va dato merito, dopo un periodo piuttosto grigio.

Ciò vuol dire che l’allenatore è entrato nelle teste dei suoi ragazzi, li ha convinti dell’importanza del lavoro e adesso viene ripagato con prestazioni da applausi".