Sacchi: "In giro pochi come Lautaro, ma attenzione a Hojlund e ai suoi movimenti"

Arrigo Sacchi ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Inter-Napoli, posticipo della 20esima giornata di Serie A: "È una supersfida che sarebbe ida tripla'. Ma, considerando il modo in cui Inter e Napoli ci arrivano, credo che i nerazzurri siano leggermente favoriti. Giocano in casa, stanno attraversando un ottimo momento di forma sia fisica sia psicologica, sono in testa alla classifica e, in teoria, possono pure permettersi di gestire la partita.

Inoltre, il Napoli ha perso un giocatore chiave come Neres, determinante grazie a tecnica e imprevedibilità. Non so quale mossa abbia in mente Conte per sostituirlo, di certo però l’assenza pesa. Nel Napoli mi aspetto una prestazione importante di McTominay, che considero uno dei migliori centrocampisti europei. E, ovviamente, attenzione a Hojlund, con i suoi movimenti su tutto l’arco offensivo. E poi Lautaro: in giro ce ne sono pochi di attaccanti come lui".