Sacchi: "L'Europeo arriva troppo presto per Spalletti, gli azzurri vengono da sconfitte"

L'ex allenatore e ct, Arrigo Sacchi, ha parlato a margine della 'Milano Football Week' organizzata da La Gazzetta dello Sport alla vigilia dell’esordio dell’Italia agli Europei 2024: "L''Europeo è arrivato troppo presto, spero che vada bene. Il ct è bravo, ma i giocatori vengono da delle sconfitte. Cerchiamo di dare tutto quello che possiamo dare, tutto qui. Quando uno fa questo, è già un vincitore".

Cosa pensa della scelta Fonseca per il Milan?

"L'ho visto quando allenava in Ucraina e aveva fatto bene, a Roma non tanto. In Francia non l'ho seguito, speriamo che sia migliorato. Sul Milan aggiungo che quest'anno non ha sempre giocato in 11...".

Si aspettava questo finale tra Allegri e la Juve?

"Non mi aspettavo che finisse così male. È un calcio che ti porta a cercare i giocatori più costosi perché non hai un gioco".

Galliani ha detto che mister Nesta gli ricorda Sacchi: è d'accordo?

"Non è così, non fate i furbi. Nesta è stato un grande giocatore, è un ragazzo d'oro e gli auguro tutto il meglio possibile. Deve avere personalità e non aver paura".