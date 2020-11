Sacchi: "Milan da scudetto, il Napoli non ha un collettivo nettamente superiore"

Per Arrigo Sacchi, il Milan può vincere lo scudetto. Lo dice, l'ex allenatore, nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport: "Le grandi devono ancora assestarsi, la Juve e l’Inter stentano, anche se per motivi diversi, un po’ meglio vanno Roma e Napoli, però non si vede un collettivo nettamente superiore. Ecco perché sostengo che, se il Milan diventa un gruppo ancora più solido nel gioco e nelle idee, allora può farcela".