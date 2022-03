Sacchi pazzo di Berardi: "È un campione in crescita e ora fa gol anche di destro"

Arrigo Sacchi, alla vigilia della sfida tra Italia e Macedonia del Nord, valida per la prima gara di playoff per l'accesso ai Mondiali

Arrigo Sacchi, alla vigilia della sfida tra Italia e Macedonia del Nord, valida per la prima gara di playoff per l'accesso ai Mondiali, ha parlato dell'attacco azzurro in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: "Contro una formazione modesta la cosa migliore è aggredirla e farla sentire piccola. Pressarli per recuperare la palla alta e non ripartire da troppo lontano. Insigne deve ritrovare entusiasmo.

Berardi è un campione in continua crescita: fa gol, assist, pressa, ora segna anche di destro. Immobile deve giocare con la sicurezza che ha nella Lazio e restare lucido. Scamacca e Raspadori potranno aiutare molto. Scamacca è migliorato tanto. Ora va incontro alla palla e segna di più di testa, deve solo attaccare meglio la profondità. Raspadori è intelligentissimo, rapido, ma deve giocare con una punta davanti e non in fascia, lì si perde".