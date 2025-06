Sacchi punge Inzaghi: "Non sempre seguire il denaro è una buona scelta"

Il tecnico, ormai ex, dell'Inter ha scelto il campionato saudita con l'Al-Hilal che gli ha offerto un contratto complessivo da circa 50 milioni di euro

Simone Inzaghi vola in Arabia. Il tecnico, ormai ex, dell'Inter ha scelto il campionato saudita con l'Al-Hilal che gli ha offerto un contratto complessivo da circa 50 milioni di euro. E proprio sulla questione si è espresso ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport Arrigo Sacchi: "Mi sembra evidente che in questa storia un peso determinante lo abbiano avuto i soldi, e non so se seguire il profumo del denaro sia sempre una buona scelta. Solo il tempo potrà dire se ha fatto bene o no. Io, al primo anno al Milan, prendevo uno stipendio inferiore a quello che percepivo al Parma".

L'ex ct della Nazionale si è poi soffermato sulla scelta di Inzaghi di lasciare l'Inter: "Non è un fulmine a ciel sereno, un po’ me l’aspettavo. Non entro nel merito della sua volontà di lasciare l’Inter , avrà le sue buone motivazioni sulle quali non è corretto esprimersi. Ma aggiungo che a lui il club nerazzurro ha dato tanto, perché gli ha permesso di giocare addirittura due finali di Champions, e che questo non è il miglior periodo per l’ambiente dopo le sberle che ha preso dal Paris Saint-Germain. Magari qualche giorno in più di riflessione, qualche colloquio in più...".