Sal Da Vinci al Maradona: "Bello sentire che nello spogliatoio del Napoli c'è la mia voce"

vedi letture

Sal Da Vinci, vincitore dell'ultima edizione di Sanremo, è stato intervistato da DAZN a pochi minuti dalla sua esibizione al Maradona prima di Napoli-Torino: "È sorprendente essere qui, nella stadio della squadra del cuore e della mia città".

Che sensazione è vivere uno scudetto in questa città?

"Emozionante, ero qui sopra in Curva il giorno del primo scudetto fino all'ultimo. Me li sono goduti tutti fino alla fine".

Per te sarà un pasillo de honor col trofeo di Sanremo?

"Lo è, per me questo è come un Pallone d'Oro".

Cosa vuol dire per esibirsi al Maradona?

"Napoli per me è famiglia, mi accompagna non da adesso ma da sempre. Portare questo premio nella mia città è qualcosa di incredibile".

Che rapporto hai con i calciatori?

"Molti di loro sono miei amici, spesso ci scriviamo ed è bello sentire che in questo spogliatoio c'è la mia voce".

Cosa hai detto a Simeone?

"Gli ho detto di non permettersi di fare il mio balletto oggi".