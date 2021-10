Salernitana, Colantuono: "Dobbiamo aggrapparci a Ribery. Non mi aspettavo questa vitalità

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Napoli, il tecnico della Salernitana, Stefano Colantuono, ha parlato anche di Frank Ribery: "La sua storia parla da sola, non è che lo scopro io e non mi aspettavo questa vitalità. A Venezia, pur con una botta che non gli permetteva di correre bene, è stato devastante. Nessuno la prenda a male se dico che è un giocatore a cui dobbiamo aggrapparci".