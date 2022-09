Salernitana, Fimmanò: "Contro la Juve a viso aperto, vincere per me varrebbe triplo"

"Il Napoli è stato bravissimo nell’individuare i giocatori da cui ripartire. Kvaratskhelia è un calciatore che può essere decisivo”.

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto il professor Francesco Fimmanò, avvocato della Salernitana: "Espugnare l’Allianz Stadium? Abbiamo una squadra che è una bella realtà, non ci poniamo limiti. Quest’anno possiamo essere inseriti tra le mine vaganti: la squadra si diverte e noi con loro. Al di là dell’approccio professionale, siamo tutti molto coinvolti dal punto di vista emotivo. Questa Salernitana può raccogliere qualsiasi obiettivo, divertendo tutti ed essendo anche un po’ folle. Non temiamo nessuno. Vincere contro la Juventus per me varrebbe triplo, considerando anche il mio tifo per il Napoli (ride ndr). Detto questo, Allegri ha una squadra molto forte, ma il tema resta il gioco che esprime. E se guardiamo a noi, la Salernitana sa vincere attraverso il gioco. Giocheremo allo Stadium a viso aperto, a mente sgombra. La squadra è stata costruita per giocare e proporre calcio. Ovviamente questo ha i suoi rischi: se contro l’Empoli togliamo un attaccante per un difensore, la portiamo a casa. Questo, però, non è il nostro spirito. Sorpreso più da De Sanctis o da Nicola? C’è grande armonia tra i due. E il presidente è stato molto bravo nel definire le trattative e nello scegliere gli uomini giusti a cui affidarsi.

La vittoria del Napoli e l’ambiente della Salernitana? I tifosi granata hanno un palato fine, credo proprio che abbia fatto grosso piacere anche a loro vedere una vittoria del genere. Il Napoli è stato bravissimo nell’individuare i giocatori da cui ripartire. Kvaratskhelia è un calciatore che può essere decisivo”.