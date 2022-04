Salernitana, Verdi ci crede: "Una tifoseria del genere non può retrocedere"

"Da quando è arrivato il mister abbiamo sbagliato solo la gara con l'Inter che è la squadra più forte del campionato".

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il trequartista della Salernitana, Simone Verdi, autore del gol vittoria contro l'Udinese è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la gara. "È un gol importante perchè abbiamo portato a casa tre punti importanti per la nostra corsa, questa è la cosa più importante. Bello perchè è arrivato in un momento difficile in cui sto giocando poco, il calcio però è questo, quando si lavora bene poi vieni ripagato. Chi va in panchina è normale che sia scontento, poi bisogna dare comunque il contributo anche per pochi minuti. Sul contropiede c'era la voglia di far rimanere in serie A questa città perchè se lo merita, con tifosi meravigliosi che ci seguono in tutta Italia. Ce la metteremo tutta, dobbiamo provarci fino in fondo, fino a quando la matematica ce lo consente. Da quando è arrivato il mister abbiamo sbagliato solo la gara con l'Inter che è la squadra più forte del campionato, poi con le altre ce la siamo giocata, ora stiamo raccogliendo punti importanti e dobbiamo andare avanti così. Se non fosse arrivata la vittoria? Non ci penso.

Tifosi? Meravigliosi, si meritano di rimanere in serie A. La dedica è per la mia compagna e la mia famiglia che mi difende sempre e che mi appoggiano sempre in tutto ciò che faccio".