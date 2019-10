Salisburgo, Haland spavaldo: "In casa nostra possiamo battere tutti, con il Napoli per allungare la nostra striscia positiva"

"Il club ha puntato molto su di me, mi hanno dato questa sensazione in ogni colloquio". Parla così Erling Haland, vera rivelazione in casa Salisburgo in questo avvio di stagione, con l'attaccante che ha rilasciato alcune considerazioni al sito ufficiale del Club: "Mi è stato comunicato che l'inizio sarebbe stato difficile perchè avevo bisogno di ambientarmi, ma che in questa stagione avrei ricoperto un ruolo importante per la squadra. Devo dire che la società è stata di parola, è una cosa che mi ha colpito perchè nel calcio non sempre accade. La Red Bull Arena è la nostra fortezza e vogliamo mantenere la striscia di risultati positivi e vogliamo continuare anche contro il Napoli! Abbiamo già dimostrato che in Champions possiamo lottare contro ogni avversario"