Salvatore Esposito: "Kvara un mix tra Best e Botticelli, con lui Napoli vive nuova primavera"

Khvicha Kvaratskhelia è l'uomo copertina di questo Napoli protagonista della prima parte di stagione, tanto che i paragoni sul georgiano si sprecanoormai da tempo. Fra questi, anche quello di Salvatore Esposito (il Genny Savastano di Gomorra, ndr), che interpellato da Sportweek ha definito Kvara come un mix tra Best e Botticelli: "Nelle movenze assomiglia al campione nordirlandese e con lui Napoli vive una nuova primavera, è rifiorita la passione. Quella “parolina” non si dice, ma noi ci crediamo...".