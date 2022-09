Salvatore Esposito: “Napoli da applausi col Liverpool. Anguissa e Kvara incredibili”

Salvatore Esposito, attore noto soprattutto per il ruolo di “Gennaro Savastano” in “Gomorra”, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte

Salvatore Esposito, attore noto soprattutto per il ruolo di “Gennaro Savastano” in “Gomorra”, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Il calcio è una mia grande passione. Mi sono goduto il grande Napoli contro un grandissimo avversario. Ho vissuto emozioni pazzesche. La vittoria con il Liverpool secondo me supera il 3-1 con il Chelsea, dove il Pocho fu protagonista. Poi purtroppo perdemmo a Stamford Bridge e venimmo eliminati agli ottavi. Il Liverpool ha fatto due finali in tre anni. Ci sono stati tre momenti particolari: la prima è la giocata di Kvaratskhelia su Alexander Arnold e Fabinho. E’ stata spettacolare. Ieri gli è mancato soltanto il gol. E’ stato inferiore soltanto ad Anguissa che per me merita un 10. Poi c’è stato Simeone, le sue lacrime sono state incredibili. Dobbiamo dare atto anche a Meret, è stata la sua rivincita. Mertens? Ciruzzo è tifoso del Napoli, è stato bello vederlo in questa veste. Rrahmani-Kim hanno annullato prima la Lazio, poi il Liverpool. Kim è impressionante, non è facile essere il sostituto di Koulibaly”.