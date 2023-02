Salvini: "Strano punire solo un club: o sistema strabico o Juve dà fastidio"

Il vicepremier ha commentato la sentenza e le motivazioni della Corte d'Appello della FIGC in merito al caso plusvalenze.

Matteo Salvini, vicepremier e Ministro delle Infrastrutture, ha commentato la sentenza e le motivazioni della Corte d'Appello della FIGC in merito al caso plusvalenze e alla penalizzazione di 15 punti per la Juventus. Queste le parole riportate da Adnkronos: "Da tifoso milanista non sono difensore della Juventus, mi è sembrato strano che in un sistema dove pare che tanti se non tutti hanno usato certi metodi... Solo contro la Juve si è intervenuti a gamba tesa. I tifosi della Juventus non hanno certo bisogno di me che poi faccio il ministro dei Trasporti.