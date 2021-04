Samp, l'ex pres. Mantovani: "ADL avrebbe potuto fare qualcosa in più"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex presidente della Sampdoria Enrico Mantovani: "Napoli e Samp negli anni '80 ci hanno fatto davvero divertire, abbiamo avuto i nostri momenti di gloria. Domenica mi aspetto una bella gara. I blucerchiati hanno fatto un'ottima partita col Milan, stanno bene ed hanno equilibrio, però il Napoli è davvero forte ed era una mia candidata alla scudetto. Non ho scommesso sugli azzurri, avrei perso la scommessa ma ci puntavo davvero.

La presidenza di ADL? De Laurentiis è partito da lontano, il Napoli ha fatto bene ma per il bacino d'utenza dovrebbe far qualcosa in più. De Laurentiis avrebbe potuto fare qualcosa in più. Nel grande calcio Napoli e Roma non possono non esserci, dovrebbero riuscire a trovare delle energie per convogliare al massimo tutte le energie che hanno queste bellissime piazze. Brutto parlare da fuori senza conoscere dal di dentro le situazioni. Il calcio di oggi non è più quello di mio papà. Adesso ci vuole più managerialità. Il Napoli dovrebbe avere una struttura dirigenziale di livello altissimo se vuole vincere. I dirigenti devono essere preparati.

Maradona alla Samp? Era un obiettivo di mio padre, con Ferlaino ci ha provato".