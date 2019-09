San Paolo, Basile: "Impianto era in uno stato di degrado, ora non ha nulla da invidiare ad impianti internazionali!"

Il Commissario Gianluca Basile ha parlato del San Paolo ed i lavori ultimati in vista dell'inizio del campionato: “Anche per il rinnovamento degli spogliatoi abbiamo rispettato gli impegni e le scadenze assunte sin dal primo momento. Le immagini dello stato di degrado in cui versava l'impianto prima dell'Universiade non lasciano spazio a dubbi: grazie all'Universiade, abbiamo restituito alla città e ai napoletani uno stadio completamente rinnovato che non ha nulla da invidiare ad altri impianti di livello internazionale. Ringrazio - conclude Basile - tecnici ed esperti della Regione, delle Università della Campania, del Comune, del Provveditorato alle Opere pubbliche che hanno lavorato, in piena collaborazione, sotto l'egida della struttura commissariale, per raggiungere questo importante risultato”.