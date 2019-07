San Paolo, l'ass. Borriello assicura: "Clima teso per la concessione. Tabelloni e pista atletica non verranno rimossi"

Ciro Borriello, assessore allo Sport del Comune di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, rilasciando alcune dichiarazioni e i dettagli della concessione discussa ieri in consiglio comunale: "Quello tenutosi ieri è stato un consiglio comunale complicato, in un clima teso tra vari pareri non richiesti ma che vengono dati, opposizioni frutto di pura strumentalizzazione politica, perché nessuno si è voluto risparmiare per accaparrarsi due righe sui giornali, si è però riusciti ad ottenere la convenzione per l’utilizzo, non esclusivo, dello stadio San Paolo in favore del calcio Napoli per i prossimi cinque anni con possibilità di prolungarla.

La società di Aurelio De Laurentiis dovrà pagare 835mila euro annui per l'utilizzo dell'impianto, 91mila euro per la pubblicità. L'amministrazione si è liberata dall'impegno della manutenzione ordinaria, dei consumi, delle pulizie, tutto per poter garantire un rapporto chiaro e stabile tra società e il Comune. E' stata concessa anche la possibilità di poter effettuare due allenamenti a settimana a porte aperte. Terzo anello? C’è una parte che è stata schermata con bandiere che lasceremo lì, chiederemo al club di preparare immagini che possano schermarlo.

Oggi sono ripresi i lavori per i sediolini mancanti nella curva B, il tabellone e la pista atletica non verranno rimossi, tuttavia lo sforzo economico in questi mesi è stato importante, per questo eventuali restauri della copertura sono rimandati al prossimo anno, se possibile".