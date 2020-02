San Paolo pieno col Lecce, Gattuso: "La cosa più bella è aver riacceso l'entusiasmo!"

Nella conferenza stampa odierna (qui), il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha parlato anche del San Paolo pieno che domani proverà a spingere gli azzurri al quarto successo di fila, il terzo consecutivo in campionato.

C'è il rischio di commettere gli errori visti contro la Fiorentina? "Non ci voglio pensare. In quella partita abbiamo toccato il fondo, è stata una prestazione imbarazzante a livello di voglia. Abbiamo la consapevolezza di essere una squadra forte, ma dobbiamo preparare ogni partita con la massima importanza. Oggi tutti valiamo 30 punti, tutti. Insigne ha detto che abbiamo fatto i danni, ci siamo inguaiati da soli, ma i danni li abbiamo fatti tutti. Io da quando sono arrivato, Lorenzo li ha fatti con i suoi compagni, ognuno li ha fatti. Per questo oggi non possiamo permetterci di guardare alle prossime 7-8 partite, ma solo a domani. La cosa più bella è aver riacceso l'entusiasmo in città, qualcosina l'abbiamo fatto ed ora il ferro è caldo e dobbiamo batterlo, pensando partita dopo partita ma consapevoli del fatto che se lavoriamo da squadra siamo forti e possiamo fare molto di più di quanto fatto sin qui".