Santacroce: “Gilmour? Se manca Lobotka, ora possiamo dormire sonni tranquilli”

Fabiano Santacroce, ex difensore anche del Napoli, è intervenuto a "Napoli Magazine Live", su Radio Punto Zero

Fabiano Santacroce, ex difensore anche del Napoli, è intervenuto a "Napoli Magazine Live", su Radio Punto Zero: “McTominay? Piace tanto sia per il carattere, che è adatto per l’aria di Napoli, sia per l’intelligenza calcistica che possiede. E’ stato un ottimo segnale per Conte, non è facile giocare una partita con tanti non titolari. Hanno dimostrato che ci sono e Conte può avere un’ottima rosa a disposizione.

Il doppio play con Lobotka e Gilmour? Mi è piaciuto, ma la partita non è stata di livello, perché si è messa subito male per il Palermo. Gilmour è molto forte e simile a Lobotka. Ora possiamo dormire sonni tranquilli, se dovesse mancare Lobotka.

Rafa Marin? La prova è stata buona, è difficile giocare in una difesa dove non hai mai giocato. Possiamo dire poco, perché il Palermo ha fatto poco. C’era una netta differenza tra Napoli e Palermo, con pochi passaggi gli azzurri arrivavano subito in area. Gli attaccanti si sono divertiti. Non credo sarebbe cambiata la situazione, anche se avesse segnato il Palermo".