Santacroce: "Kim perfetto anche nelle letture. Kvara? In quel ruolo secondo solo a Vinicius"

"Kim è strepitoso, a livello difensivo guardarlo contro l’Atalanta è stato bellissimo con tanti anticipi".

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

L'ex difensore e talent-scout Fabiano Santacroce è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione 'La Domenica Azzurra': "Kim è strepitoso, a livello difensivo guardarlo contro l’Atalanta è stato bellissimo con tanti anticipi, ha compiuto giocate difficili dal punto di vista difensivo, facendole con una serenità pazzesca. C’è stata un’azione in cui ha letto prima il passaggio, è bello vederlo giocare, dà tutto ed è un esempio anche per gli altri. La gara con l’Eintracht? Si rischia sempre se a livello mentale non affronti le gare nel modo giusto, questo è però un Napoli che non ha mai affrontato una gara sbagliando approccio.