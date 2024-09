Santacroce: "Lukaku top, ma dipende dalla condizione. Peccato sia arrivato tardi"

vedi letture

Fabiano Santacroce, ex giocatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "È stata una grandissima campagna acquisti, il presidente non ci ha mai abituato a questo. Dispiace solo Lukaku sia stato preso tardi, ma i giocatori arrivati sono tutti di ottimo livello".

Qual è l'acquisto che le è piaciuto di più?

"Difficile dirlo, ma penso Buongiorno perché è giovane, italiano e bravo. Quello che darà più peso però sarà sicuramente Lukaku, già lo ha fatto vedere nei primi minuti in cui è stato in campo".

Ma è ancora quello del 2019-2020 ammirato con Conte all'Inter?

"Dipenderà molto dal suo stato fisico. Se trova la condizione è molto fastidioso, in Italia riuscirà ad andare in doppia cifra, penso lo farà anche presto. Bisognerà stare attenti alla tematica infortuni, è un giocatore che sta saltando un po' di ritiri e sono fondamentali".

Come è stata gestita la questione Osimhen?

"Male, ma non ora, bensì l'anno scorso. Gli era stato fatto un rinnovo senza senso a delle cifre assurde, pensavo che l'avessero fatto già avendo proposte concrete in mano, ma non è andata così".

De Laurentiis ha rifiutato cifre folli per Kvaratskhelia. Siamo sicuri sia la scelta giusta?

"Dipende anche tanto da quella che è la mentalità del giocatore, bisogna conoscere la persona. Napoli ha avuto parecchi casi di questo tipo, lui mi sembra abbia la testa sulle spalle, l'ho visto molto concentrato e con molta voglia, penso sia stato fatto un ottimo lavoro nel tenerlo".

Di Lorenzo tornerà quello ammirato con Spalletti?

"Vediamo anche quale sarà il gioco della squadra. Vedendo l'Europeo in tanti hanno dato la colpa a lui, ma quando aveva la palla in pochi si muovevano e giocare così diventa difficile per chiunque. Anche per quello non ha brillato, poi se uno è forte si mette sicuramente più in mostra. È partito benissimo, mi auguro prosegua così".

Due portieri come Meret e Caprile per un solo posto.

"Mi è piaciuta questa politica, nonostante i vari dubbi che ci sono sempre. A Napoli se un portiere prende gol è un fesso, se fa la parata è fenomeno, vengono sempre tartassati o esaltati, non ci sono vie di mezzo. Meret è stato bravissimo a tenere duro, non ha passato momenti facili, sono molto felice per lui".