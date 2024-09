Podcast Santacroce: "Napoli da scudetto. Con Lukaku al 100% tutte dovranno avere paura"

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Fabiano Santacroce.

Come si spiega il pari dell'Inter?

"Il campionato si sta alzando di livello, ci sono medie e piccole squadre che danno sempre più fastidio alle grandi. Il Monza lo conosciamo, è organizzata come squadra. Le partite prima o dopo la Champions poi sappiamo che possono fregarti".

Napoli, la coppia Kvara-Lukaku è da scudetto?

"Sicuramente punteranno allo scudetto, poi è normale che non lo dicano vista la rivoluzione fatta. I giocatori che ha sono da scudetto e ancora sta giocando con l'attaccante che è al 50%. Recuperato al 100% Lukaku, tutte dovranno avere paura del Napoli".

La Juventus rischia contro il PSV?

"Farà bene per me. Dò ancora fiducia a Motta, che stimo molto. Ci sono tante cose buone in questa Juventus, non ha ancora subito gol in Serie A, stanno avendo un po' di difficoltà ad aprire la partita, non mi sono esaltato nelle prime gare ma non mi preoccuperei per quanto visto nelle ultime due".