Santacroce su Fabian: "Credo voglia fare altre esperienze, altrimenti avrebbe già rinnovato"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Fabiano Santacroce, ex difensore, tra le altre, di Napoli e Parma: "Io guardo sempre il lato positivo, sono fatto così. De Laurentiis ha gestito il club in modo pazzesco: basti vedere quanti club hanno il bilancio in ordine come il Napoli, due o tre forse. Juan Jesus una gran bella scoperta: non mi aspettavo stesse così bene. Ha dato un contributo importante finora senza Koulibaly.

Fabian? Credo che, già da più anni, lui voglia fare un'altra esperienza se no avrebbe già accettato e discusso del contratto. Venderlo già a giugno o andare a scadenza? Vista anche la stagione che sta facendo, sicuramente il Napoli proverà a venderlo e monetizzare al massimo. De Laurentiis ha grandi capacità in questo, bravo ma anche fortunato. Basti pensare a che giocatore diventò Cavani, così come Mertens".