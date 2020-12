"Sarri? Basta, è il passato", Ghoulam ed il messaggio ai tifosi: "Gattuso propone un calcio offensivo e divertente"

Basta parlare di Sarri. E' uno dei messaggi lanciati da Faouzi Ghoulam nell'intervista di ieri a Kiss Kiss Napoli al confronto tra questo Napoli e quello che sfiorò lo Scudetto: "La differenza tra gli anni di Sarri e adesso è che avevamo molto più continuità. Tutto passa da partite come quella di domenica, utili per prendere fiducia. Sappiamo cosa cerca il mister da ognuno di noi. La squadra è ampia, abbiamo tanti calciatori di qualità. Dobbiamo svolgere il nostro compito, andare avanti in tutte le competizioni e vedremo cosa succederà. Parliamo troppo degli anni di Sarri, sono passati, dobbiamo andare avanti. Gattuso sta proponendo un calcio divertente, molto offensivo. Mentalmente eravamo a pezzi e ci ha fatto tornare bene mentalmente. Dobbiamo interpretare bene le partite, anche le più facili, fare punti e andare avanti. Gattuso ha fatto un gran lavoro".