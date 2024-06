Sarri e l'errore incredibile di Orsato in Inter-Juve: "Volevo spaccare tutto, i ragazzi piangevano sulle scale"

Maurizio Sarri, ex tecnico del Napoli, racconta al Corriere della Sera il famoso 'Scudetto perso in albergo' nel duello con la Juventus

Maurizio Sarri, ex tecnico del Napoli, racconta al Corriere della Sera il famoso 'Scudetto perso in albergo' nel duello con la Juventus in quel testa a testa condizionato dagli errori arbitrali in Inter-Juventus: “Si può ridere finché si vuole, ma andò così. Ci fu un errore clamoroso, poi anche riconosciuto, di uno degli arbitri migliori Orsato in Inter-Juventus.

Noi eravamo in ritiro in albergo: uscii dalla mia stanza incazzato nero, volevo spaccare tutto, ma dovevo tirare su di morale i ragazzi. Li vedi seduti sulle scale dell’hotel, piangevano. Era già troppo tardi. Noi perdemmo con la Fiorentina e lo Scudetto andò alla Juve” ha spiegato Sarri al quotidiano oggi in edicola.