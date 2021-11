Sarri: "Scudetto con la Juventus un 'premio' dopo venti anni di sacrifici"

Una Juventus "inallenabile". Così Maurizio Sarri, sebbene a microfoni spenti, salutò i bianconeri. Oggi li ritrova da avversario e da allenatore della Lazio. E risponde così: "Inallenabile sono quei virgolettati che ogni tanto i giornalisti mettono, al pari di sembra che. Non c'è una dichiariazione in cui io ho detto questo. Mi rimane un campionato vinto, per uno che è partito dal basso arrivare a vincere in massima categoria è qualcosa che chiude un cerchio di vent'anni di sacrifici nelle categorie inferiori. Questo mi è rimasto".