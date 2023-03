Sarri svela: “Il Napoli era riluttante su Koulibaly. Mi sono impuntato per tenerlo"

Divertente siparietto nello studio di Dazn post Bologna-Lazio.

Divertente siparietto nello studio di Dazn post Bologna-Lazio. Faouzi Ghoulam, in studio a commentare la sfida, ha incrociato il suo ex allenatore Maurizio Sarri ai tempi del Napoli, con cui ha scherzato sul fatto che il tecnico non volesse in rosa sia lui che il compagno Kalidou Koulibaly, diventato poi una colonna del bellissimo Napoli di Sarri. E Sarri ha voluto chiarire la situazione, spiegando come sono andate le cose: “Era più la società ad essere riluttante su Koulibaly, ma dopo ogni allenamento mi impuntavo per tenerlo. Ghoulam era più abile in fase offensiva e meno in fase difensiva, ma in pochi mesi ha fatto miglioramenti straordinari”.