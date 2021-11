Sassuolo, Carnevali sulla Superlega: "Inter, Milan e Juve dovrebbero aiutare il nostro sistema"

"La Superlega? Quello che non mi è piaciuto è stato il comportamento dei club. Sono state tenute all’oscuro le società". Ha parlato così Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, direttamente dal Social Football Summit, evento andato in scena ieri a Roma: "Probabilmente la comunicazione non è stata quella corretta, degli errori l’hanno fatti. Certe idee che nascono da questa Superlega sono corrette, ma il sistema da cambiare deve partire dall’alto: dalla Fifa, dalla Uefa e dalla Lega. Siamo indietro anni luce rispetto agli altri. Inter, Milan e Juve dovrebbero aiutare il nostro sistema a crescere, non guardare il resto".