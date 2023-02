Sassuolo, Dionisi: "Che bello il Napoli! Spero non sia al top, come si marca Osimhen? Su Berardi e Raspa..."

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato a Dazn

Come si prepara una gara col Napoli "È stimolante affrontarli, è un piacere vederli e allo stesso tempo ti auguri che non siano nella miglior condizione psico-fisica quando li incontri".

Cosa pensa di Osimhen?

"In Serie A è un giocatore che fa la differenza, se difendi basso in area è quasi immarcabile, per noi è immarcabile. Se difendi alto attacca gli spazi, forse può crescere nello stretto".

Raspadori è un'alternativa a Osimhen o possono coesistere?

"Dovreste chiederlo a Spalletti o alla dirigenza del Napoli, credo che se l'abbiano preso pensino di poterli fare coesistere. Io Raspadori l'avrei visto ancora bene a Sassuolo se devo dire la verità, però sono convinto che crescerà in quest'esperienza e ha già dimostrato di sapersi fare trovare pronto".

Come sta Berardi?

"Domenica è uscito per infortunio, per noi perderlo è perdere tanto. Non sappiamo ancora, domani farò gli esami ecografici per capire l'entità dell'infortunio: siamo ottimisti, ma ancora non lo sappiamo".