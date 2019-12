Sassuolo ko in Coppa Italia, De Zerbi: "Siamo dispiaciuti, volevamo affrontare il Napoli"

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha commentato in conferenza stampa il ko col Perugia valso l'eliminazione dalla Coppa Italia: "Abbiamo preso due gol stupidi su calcio piazzato, poi abbiamo sbagliato qualche gol. Nella ripresa ci siamo sciolti e abbiamo fatto meglio. Era difficile fare scelte diverse purtroppo, brucia perdere così. Obiang, Muldur, Tripaldelli avevano giocato l'ultima gara un mese e mezzo fa con l'Inter. Raspadori era alla prima da titolare, Piccinini ha saltato la Primavera per venire in prima squadra, Bourabia non è ancora quello vero, ha fatto la coppa d'Africa ed è un po' fuori giri, Mazzitelli non ha mai giocato una gara e sapevamo che avremmo potuto avere problemi anche contro una squadra di Serie B che sa giocare, ha giocatori forti. Non ho critiche particolari da muovere a chi ha giocato perché hanno dato tutto. Io non ho niente da rimproverare. Dispiace aver perso perché volevamo fare gli ottavi a Napoli ma bisogna passare anche da queste giornate, con forza e fiducia".