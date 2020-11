Sassuolo, Raspadori a Sky: "Assenze non devono essere una scusa, l'abbiamo preparata bene!"

Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo, oggi partirà titolare contro il Napoli e pochi minuti prima del match è intervenuto al microfono di Sky Sport: "E' una partita importante, sappiamo come affrontarla. Ci sono delle assenze, è vero, ma non deve essere una scusa o un alibi perché comunque siamo forti. Abbiamo preparato la gara nel modo giusto, per fare la prestazione e ottenere il risultato".