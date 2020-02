Satin su Demme: "Non ha un gran fisico ma si impegna, al Napoli buon impatto"

Bruno Satin, ex procuratore di Kalidou Koulibaly, ha parlato di Diego Demme ed il suo impatto sul Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Sempre stato un giocatore che mi piaceva, non con un grande fisico ma si impegna molto in mezzo al campo. Ha una qualità tecnica discreta, credo che stia facendo bene al Napoli".