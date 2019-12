Saurini: "Organico Napoli inferiore solo alla Juve, credevo gap si fosse ridotto..."

Giampaolo Saurini, ex allenatore della Primavera del Napoli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sul momento della squadra azzurra: "Io credo che il Napoli possa ripartire già da domani, il Napoli ha tutte le possibilità fisiche e tecniche, una rosa importanti e valori che sono superiori alla classifica che ha. Bisogna ripartire per affrontare il nuovo anno nel migliore dei modi. Valore dell'organico? Ci sono pochissimi dubbi, l'organico del Napoli è di primo ordine, credo sia inferiore soltanto alla Juventus. Sono molto sorpreso dalla classifica del Napoli, credevo che il gap con la Juve si fosse assottigliato, invece ci siamo ritrovati in una situazione del genere. Arrivare tra le prime quattro adesso diventa l'obiettivo primario.