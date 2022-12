Saviano teme aiuti alle squadre del nord, Alvino: "E' il timore di tanti tifosi azzurri!"

Carlo Alvino commentando anche le parole odierne di Saviano su possibili aiuti alle squadre del nord

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino commentando anche le parole odierne di Saviano su possibili aiuti alle squadre del nord: “Saviano dice che non ce lo faranno vincere favorendo le big del nord? Grande scrittore Roberto, un grande tifoso ed a me fa molto piacere. Dalle sue interviste si nota il tifo per il Napoli e quello è il timore di tutti i tifosi del Napoli, poi c’è chi l’alimenta e chi no.