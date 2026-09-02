Podcast Savino controcorrente: "Buon mercato, Napoli già forte andava solo puntellato"

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Alberto Savino, ex difensore del Napoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Ti chiedo subito il tuo voto del calciomercato del Napoli.

"Buon calciomercato sia in cessioni sia in acquisti. Insomma, il Napoli andava puntellato, non era assolutamente da stravolgere perché, secondo me, era reputato una squadra organico top, quindi alla fine la squadra che l'anno scorso arriva da seconda, quindi sono stati positivi. Poi chi è rimasto alla fine darà, contribuirà agli obiettivi del Napoli."

Per quanto riguarda proprio due ragazzi che sono arrivati, come li giudichi, come colpi?

"Sono due ragazzi che il Napoli ha seguito, il Napoli che comunque alla fine ha preso. Favasuli è un esterno e secondo me a Catanzaro ha fatto benissimo l'anno scorso, è giovane quindi sarà una valida alternativa al capitano. Per quanto riguarda il difensore lo vedremo, spero presto in questa prima fase di campionato."

Il Napoli ha le sue armi da potersi giocare, però secondo te è stata la squadra che ha fatto ovviamente di meno in questo calciomercato. Secondo te aveva bisogno di fare di più o ha fatto il giusto?

"Secondo me ha fatto il giusto, pure perché andare a rompere degli equilibri in una squadra, sicuramente a volte anche se porti dei giocatori importantissimi può darsi che poi comunque non era quello gli obiettivi del Napoli. Il Napoli doveva ringiovanire la rosa, doveva riprogrammare e andare avanti. A me dispiace tanto per McTominay, per questa situazione, però spero che riesca a passare questo periodo."

Per chiudere ti chiedo un pronostico finale: il Napoli dove credi che possa arrivare alla fine di quest'anno? Sarà stato almeno in grado di lottare per la vittoria del campionato? Avrà fatto una buona Champions? Le risorse per quali obiettivi può avere questo Napoli?

"Il Napoli ha le risorse per tentare tutti gli obiettivi, sappiamo che la Champions deve andare più avanti possibile, deve fare meglio di quella dell'anno scorso, perché l'anno scorso ci siamo fermati troppo presto. Per quanto riguarda il campionato e la Coppa poi si vedrà, però il Napoli è tra le prime tre squadre che lotteranno per il campionato. Ci metto Napoli, Inter e quest'anno vedo una grande Roma. A me ha fatto impressione in queste due partite, è vero che non ha giocato contro una big, contro le big non ha ancora giocato."