McTominay, parla l'esperto: "Vi dico tutto sull'aritmia benigna e sull'intervento"

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Luigi Piccenna, cardiologo - e grande tifoso del Napoli - che per oltre quarant’anni ha lavorato in Medicina d’Urgenza all’ospedale “Antonio Cardarelli” di Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport: "Le aritmie sono un’alterazione del ritmo cardiaco. Non è il normale ritmo sinusale del cuore ma c’è, appunto, un’alterazione, un ritmo diverso, insolito. Le aritmie si dividono in sopraventricolari e ventricolari. Quelle benigne sono le prime, come la fibrillazione atriale parossistica, diversa da quella permanente perché dura poco e recede spontaneamente. Ovviamente le aritmie ventricolari sono quelle maligne, quelle rischiose. Nel caso di McTominay parliamo ovviamente di un giocatore con un cuore sano che altrimenti non avrebbe potuto giocare con quelle temperature e a quei ritmi domenica al Maradona contro il Como".

In che consiste l’intervento di correzione mediante ablazione?

"La PFA è un tipo di ablazione a campo pulsato, l’acronimo in inglese di Pulsed Field Ablation. È una tecnica abbastanza recente e non è termica. Si utilizza soprattutto per la fibrillazione atriale. Sfrutta impulsi elettrici brevissimi ad alta intensità che vanno a colpire le cellule deputate a quell’aritmia. È un’indagine molto selettiva. Le membrane delle cellule miocardiache vengono bucate e muoiono".