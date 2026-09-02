Alvino smonta le critiche: "Napoli forte e rosa competitiva anche se anziana"

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"Da oggi finalmente parla il campo". Lo dice Carlo Alvino a Teleclub a fine mercato e commentando le ultime critiche sulla squadra dopo il ko col Como di domenica al Maradona: "Eppure prima ancora di Inter-Napoli sembra che il destino del Napoli sia già stato scritto o deciso. Se ascoltate quello che si dice nei salotti tv, il sentire comune è che il verdetto di tutte queste fonti è lo stesso: il Napoli è fuori dalle prime quattro posizioni utili per la Champions. Sbaglieranno? Può darsi, chi può dirlo? Idem se avranno ragione. Ma queste, badate bene, sono le supposizioni sulla vita percepita.

Poi c'è la realtà dei fatti che si snoderà lungo il cammino del campionato sul rettangolo verde. Ve lo dico chiaramente. Non sono pessimista. Quest Napoli è forte, ha una rosa anziana, vero, ma competitiva".