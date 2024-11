Savino fiducioso: "Atalanta la più in forma d'Italia, gli errori commessi serviranno"

Alberto Savino, ex difensore e capitano del Napoli ed ora allenatore, ha parlato Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: "Il Napoli ha incontrato la squadra più in forma del campionato, è stato fisicamente sovrastato dall'Atalanta, e poi tecnicamente gli azzurri hanno sbagliato qualcosa di troppo, per colpa della frenesia o indotti a sbagliare dalla forte pressione che gli orobici hanno esercitato. I bergamaschi non hanno concesso nulla, direi più ottima gara dell'Atalanta che enormi demeriti del Napoli che non ha neanche giocato una brutta partita, specie nel primo tempo.

Gli azzurri sono stati costretti dagli avversari a non giocare, essendo limitati tantissimo in tutte le linee di gioco. Sono certo che in questi due-tre giorni di allenamento Conte lavorerà sugli errori commessi, soprattutto quelli emersi quando il Napoli ha subito due gol, gli ultimi due, con una chiara superiorità numerica rispetto agli avversari. In ogni caso bisogna stare sereni, perchè Conte ha fatto già un lavoro incredibile in pochi mesi: non dimentichiamo il decimo posto dello scorso anno e neanche il primo posto attuale. Il tecnico ha già dato un'anima alla squadra, che tuttavia si può inceppare in alcune partite, specie se in avanti non gode di prestazioni positivi degli attaccati"