Savoldi: "Calcio fermo non per colpa dei giocatori, perché dovrebbero rinunciare allo stipendio?"

Giuseppe Savoldi, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a Canale 21 parlando del tema stipendi: "I calciatori non hanno nessuna colpa se il campionato si è fermato e quindi non capisco perché debbano vedersi ridotti gli stipendi. Per ripartire devono esserci tutte le condizioni. Ho letto si potrebbe riprendere a maggio, dico sì se c'è la possibilità, ma secondo me il campionato doveva ritenersi concluso con l'ultima giornata disputata".