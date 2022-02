Scanziani: “Il campionato è lungo. Il pareggio va bene sia al Napoli che all’Inter”

Alessandro Scanziani analizza così la sfida fra Napoli e Inter, terminata 1-1, ai microfoni di TMW Radio: "Quando ti rimontano dal punto di vista psicologico può subentrare la paura. Il pareggio ci può stare, è un risultato che va bene ad entrambe. Nel primo tempo il Napoli ha comandato il gioco, nella ripresa ho visto gli azzurri più in difficoltà. Il pareggio può favorire il Milan, a patto che rossoneri riescano a vincere domani. Il campionato però è ancora lungo".

Adesso per l'Inter arriva il Liverpool

"In Champions giocare contro il Liverpool sarà difficilissimo. Servirà la miglior formazione possibile, non saranno gare facili. L'Inter è gestita bene, non si può dire nulla né come cessioni né come acquisti".