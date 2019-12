Scarlato: "Allenatore e modulo, ora i giocatori non hanno più alibi!"

Gennaro Scarlato, ex capitano del Napoli, ha commentato ai microfoni di Canale 21 la sconfitta patita ieri dagli azzurri per mano del Parma: "Ho visto delle cose positive, gli inserimenti dei centrocampisti, i tagli degli attaccanti, si sono create tante occasioni e poi ci sono stati errori che hanno condizionato la gara ma il Napoli ha provato a fare delle cose. I giocatori però non hanno più scuse, con nuove allenatore ed il 4-3-3, lo stesso Insigne ha avuto occasioni che non ha sfruttate, un po' tutti devono assumersi più responsabilità. Ora non ci sono più alibi".