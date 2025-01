Scarlato: “Juan Jesus non sta facendo rimpiangere Buongiorno per un motivo preciso”

Gennaro Scarlato, ex difensore del Napoli ora allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Con Conte è cambiato tanto, l’anno scorso ci sono state diverse problematiche. Poi ogni allenatore fa un determinato lavoro e c’è chi mette anche un po’ di confusione. Avere uno come Conte che è un martello e dà la mentalità giusta, è normale che assorbi ciò che ti dice e le prestazioni si vedono. Juan Jesus? L’anno scorso l’abbiamo un po’ preso di mira, ma ora non sta facendo rimpiangere Buongiorno.

Lo stesso Spinazzola ha offerto un grande contributo, ciò vuol dire che c’è la compattezza di squadra. L’Atalanta? La vedo in difficoltà nelle ultime partite, ma Gasperini è uno di quelli che poi cala nel corso di una stagione. L’Inter ha quasi tre squadre e terrà botta fino alla fine, però a breve ci saranno diverse situazioni che potranno favorire il percorso del Napoli che ha solo una competizione da giocare. Kvaratskhelia? Quando esprimi il desiderio di andar via in un momento così bello è normale che qualcuno possa vedere la situazione in maniera non proprio felice”.