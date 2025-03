Scarlato: “Raspa in forma, ma Neres dà più soluzioni. Lukaku? Mancano i gol degli altri”

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto l’allenatore Gennaro Scarlato: “Ritorno di Neres? È vero che Raspadori è in forma però Neres ti offre tante soluzioni. Il Napoli delle ultime giornate non è quasi mai riuscito a saltare l’uomo e creare superiorità numerica, così facendo il gioco è un po’ stagnante mentre con Neres hai molte più opportunità. Credo che Conte sta facendo molte valutazioni e sta ipotizzando anche come potrebbe giocare il Milan”.

Sullo Scudetto: “Se si può vincere lo Scudetto con venti gol in meno dell’Inter? In verità basta fare un gol in più degli altri (ride ndr). Il Napoli ha anche la miglior difesa, quindi si possono vincere le partite 1-0 e vale sempre 3 punti. È pur vero che di solito chi vince il campionato ha sia la miglior difesa che il miglior attacco ma sono certo che Conte e il suo staff stanno già pensando a come migliorare questo aspetto”.

Su Lukaku: “Romelu è in doppia cifra dunque il suo lo sta facendo sia dal punto di vista dei gol che degli assist. Quello che manca sono i gol degli altri, anche quelli che entrano dalla panchina non stanno dando tanto. Per esempio l’Inter ha Dumfries a quota 6 gol e 2 assist così come Dimaro a 4 gol e 4 assist. Avere anche altri calciatori, al di là degli attaccanti, con una tale vena realizzativa ti aiuta molto”.