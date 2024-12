Schwoch: "A Genova s'è capito su cosa deve lavorare ancora Conte"

vedi letture

Stefan Schwoch, presente in studio durante la puntata de 'Il Bello del Calcio' su Televomero, ha parlato della partita vinta dal Napoli contro il Genoa: "Genoa-Napoli? Quando si gioca un primo tempo del genere, di solito la prima cosa che un allenatore dice ai suoi giocatori negli spogliatoi è quella di non abbassare il ritmo e non far rientrare gli avversari in partita. Va detto però che gli azzurri hanno fatto i conti con una squadra diversa, che non aveva più nulla da perdere e ha iniziato a fare pressing ultra-offensivo per non far ripartire il Napoli. Va dato anche merito alla formazione rossoblù. Nel primo tempo il Napoli mi è piaciuto non solo per come ha aggredito, ma soprattutto perché ha alzato il baricentro di 20 metri. Nelle precedenti gare abbiamo visto che gli azzurri, una volta ottenuto il vantaggio, iniziano ad abbassarsi per poi provare a ripartire: a Genova questa cosa è stata pagata cara. I rossoblù, senza subire pressione e con maggiore spazio per attaccare, hanno dimostrato di poter creare delle difficoltà. Marassi poi è uno stadio particolare, che è in grado di dare una spinta in più quando si accende l'entusiasmo. Secondo la formazione ligure nel secondo tempo meritava qualcosa in più, ma il Napoli del primo tempo è stato sontuoso.

Io sono convinto che le performance nell'arco dei 90' andranno a migliorare nel corso del tempo, Conte è un allenatore che riesce a incidere rapidamente sulla squadra e anche quest'anno lo sta dimostrando. L'allenatore azzurro ha preso le macerie di una squadra e l'ha rivitalizzata. Quello che ora si aspetta il tecnico è una crescita a livello mentale, troppe volte ci sono stati dei cali e si è concesso troppo rispetto a quelli che sono i valori tecnici. Conte lavorerà su questo per rendere la squadra continua, sia come prestazioni che come risultati. Cosa può dare la spinta al gruppo? La voglia di rivalsa dopo la scorsa stagione, i giocatori vogliono dimostrare che la scorsa annata e il decimo posto in campionato sono stati solo un caso. Ci sono poi stati degli innesti importanti in rosa, che stanno permettendo a questo gruppo di far vedere ciò che Conte vuole fare. Contro il Genoa secondo, secondo me, McTominay è stato il peggiore. A Lukaku invece avrei dato 6: ha preso una traversa ed è stato anche abbastanza presente. Il belga non è partito benissimo ma si sta riprendendo".