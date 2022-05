Schwoch: “Ad un certo punto bisogna vincere ed è difficile farlo tagliando gli ingaggi”

A Radio Marte, nel corso di “Marte Sport Live”, è intervenuto Stefan Schwoch, ex calciatore del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

A Radio Marte, nel corso di “Marte Sport Live”, è intervenuto Stefan Schwoch, ex calciatore del Napoli: “Il presidente De Laurentiis ha detto un concetto giusto con un esempio sbagliato, se Koulibaly guadagna 6 milioni e tu ne offri 3 sapendo che altre squadre ne offrono 9 non si può parlare di vile denaro.

Non va dimenticato che per i calciatori questo è un lavoro, hanno modi di vivere diversi dal comune e spese da affrontare. Sono convinto che Koulibaly, se si trattasse di diminuire di 1/2 milioni, rimarrebbe.

Se tu riduci gli ingaggi non puoi fare una squadra top, a 3 milioni l’anno non puoi tenere uno dei migliori centrali al mondo. Non puoi far passare la notizia che vuoi rinunciare a ingaggi alti e vincere, vincono sempre le squadre che hanno i giocatori forti.

Considerare Mertens al centro del progetto, credo, sia basilare. Va riconfermato a prescindere, sa bene che non può fare 50 partite. Mertens, inoltre, non si è mai lamentato e ha sempre pensato al bene della squadra.

Mertens è un giocatore che può giocare poco, ma deve giocare le partite importanti perché è decisivo. A De Laurentiis, comunque, non gli si può dire tanto per quello che ha fatto ma a un certo punto bisogna vincere. Tagliando gli ingaggi è difficile vincere”.