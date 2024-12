Schwoch: "Conte è così allergico alla sconfitta che ha chiamato sua figlia Vittoria"

L'ex calciatore azzurro Stefan Schwoch, ai microfoni di Televomero nel corso de Il Bello del Calcio, ha parlato dell'allenatore del Napoli Antonio Conte. Queste le sue dichiarazioni: "Conte è risaputo che è un allenatore che vuole tanto perché dà tanto. È il primo a dare l’esempio, se serve rimane in campo anche per 24 ore. Pensate che ha chiamato Vittoria la figlia perché è allergico alla sconfitta, questo la dice tutta su che tipo di persona è. È uno che non tralascia niente. Quale può essere la svolta? La voglia di rivalsa del gruppo dell’anno scorso, poi comunque ci sono stati degli innesti di valore”.